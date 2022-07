Ahogamiento del pequeño comercio

los tiempos cambian y no siempre para mejor (casi nunca, de hecho). Ser comerciante nunca fue fácil. Estar sometido a largas jornadas de trabajo, al estrés de tener que vender el ‘stock’ a tiempo para sacarle la rentabilidad necesaria y al pago de múltiples facturas, se viene a sumar en los últimos tiempos un nuevo quebradero de cabeza: los propietarios de bajos comerciales céntricos –principalemente en manos de grandes grupos inmobiliarios– no dejan de subir los alquileres desde hace años. La llegada a las calles del centro de las ciudades gallegas de cada vez un mayor número de firmas multinacionales, de grandes franquicias que están dispuestas a pagar casi cualquier cantidad para asentarse en la mejor esquina o en el edificio más emblemático de la urbe, suponen una competencia que para los emprendedores de toda la vida es muy difícil, casi imposible, de soportar. Si antes había unas cuantas firmas a las que temer, ahora son cientos y han llegado para quedarse. Si a eso se suma la preferencia de la población joven por esas marcas, en lugar de por los tejidos, zapatos o servicios que pueden encontrar en el pequeño comercio –en el comercio de barrio– la faena está hecha. Llegados a este punto, solo las Administraciones locales y autonómicas, con medidas de estímulo, serían capaces de frenar el cierre de establecimientos de toda la vida que ya no resultan rentables.