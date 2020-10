Alcoa, de las amenazas a lo hechos

VUELVE A SER ESTA una semana decisiva para el futuro de la planta de Alcoa en San Cibrao. La diferencia ahora es que el tiempo –esta vez sí– se acaba para buscar una solución que despeje los nubarrones en el futuro incierto de miles de trabajadores y de una comarca entera: el complejo ubicado en A Mariña genera el 30 por ciento de su producto interior bruto. Bastaría esa cifra para mostrar la dimensión del descalabro que se avecina, y no solo para esa parte del territorio. Hay más: Alcoa San Cibrao –la única factoría que produce aluminio primario en España– genera más de 150 millones de euros anuales en impuestos, otros cien en salarios y en torno a 250 más a través de empresas auxiliares. El impacto de parar las cubas sería tremendo, también para el sector en España que ahora se abastece allí del alumnio. Por eso lo que parece ahora más urgente es la impugnación del expediente de regulación de empleo y que la Justicia dicte medidas cauteralísimas que eviten el despido de 524 trabajadores y el apagado de las cubas. Si las instalaciones electrolíticas entran en hibernación, cualquier otra alternativa parece ya inviable. La vía judicial contra la “mala fe” de la firma estadounidense –que una y otra vez ha boicoteado el intento de las administraciones de buscar una salida a través de la venta de la planta– no resolverá, sin embargo, el problema por sí misma. El Gobierno ha de actuar ya para impedir que una empresa doblegue los intereses de todo un país. Y en esta tesitura semeja que el único camino es la intervención pública de la planta de A Mariña. Alcoa está, sí, en todo su derecho a deshacerse de la fábrica de San Cibrao, pero ha echado por tierra todo su crédito en España al negarse a vender el complejo –probablemente para evitar competidores– y dejar que sean otros –Liberty House– quienes tomen el control. Alcoa se ha ganado a pulso la imagen de una empresa sin alma. Pero aún está a tiempo de permitir sin dolorosas guerras judiciales que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, intervenga la planta y la venda después. Acostumbrados como estamos a las guerras baldías entre administraciones en estos tiempos en que el consenso no pasa del voluntarismo, las administraciones central y gallega van en esta lucha de la mano porque –oh, milagro– han sabido anteponer el interés general a cualquier otro que no podría ser más que espurio. Pero el tiempo acecha más que nunca y las amenazas no son suficientes. A Mariña, Galicia y España no pueden someterse. La presión económica a través de la reclamación de ayudas a la firma y la intervención, si esta no cede, ya son el único camino.