Alcoa sigue en punto muerto

industria. No se viene de vacío Alberto Núñez Feijóo tras su visita al Ministerio de Industria. Además de verse las caras con Reyes Maroto y establecer un diálogo fluido sobre los múltiples temas de interés que estaban sobre la mesa, que siempre es bueno, el titular de la Xunta arrancó la garantía de que la planta de automoción Stellantis entrará en el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de la actividad y se beneficiará así de la lluvia de ayudas europeas para acelerar la movilidad sostenible. Un empujón al coche eléctrico y viento en las velas para el naval, que como la actividad aeronáutica y el sector agroalimentario también se beneficiarán de un Perte. Lo que sigue aparcado, sin embargo, es la situación de la factoría de aluminio primario de Alcoa, en San Cibrao. Un conflicto encallado por la actitud negativa de la multinacional (eso es indudable), pero también por los titubeos del Gobierno en relación a poner de nuevo la SEPI en el tablero de juego para que desde ahí se puedan ceder las instalaciones a un inversor. La intervención temporal, a la que Galicia ya indicó que no se opondría, parece la única vía para dar certidumbre al personal. Sin embargo, a pocas horas de una huelga general en A Mariña, no se perciben avances. A la comarca lucense le va la vida en ello. Por desgracia, a día de hoy todo sigue en punto muerto.