Alfonso Rueda, buen

EL presidente gallego Alfonso Rueda se estrena en este Cuadro de Honor, y no le faltan razones. Uno de los primeros acuerdos que adoptó al frente de la Xunta indica que su brújula está bien orientada. Convertir en fijas más de diez mil plazas de interinos es un salto cualitativo de extraordinaria magnitud para quienes llevan años ejerciendo labores de gestión administrativa no reconocida hasta ahora. Un interventor recién jubilado confesó, con amargura, que en casi tres décadas ocupando responsabilidades de un habilitado nacional abandonó el cargo por la edad sin que se reconocieran sus méritos. Rueda, funcionario de carrera, ha sido sensible a situaciones como esta y abre el camino para que todo cambie. Decisión balsámica, y además lo hace a lo grande: la tasa de temporalidad se situará muy por debajo de la estatal. Buen comienzo que augura un mejor final