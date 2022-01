Algo más complejo que un chuletón

PRESUPUESTOS APROBADOS que aportan estabilidad, datos del paro y afiliaciones a la Seguridad Social envidiables, reforma laboral y subida del salario mínimo tamizados al gusto de Bruselas y contentado a Yolanda Díaz, llegada de los fondos europeos y el político que quitaba el sueño alejado ya de la vida pública. Llegaba Pedro Sánchez al ecuador de la legislatura de este Gobierno de coalición dando ya por amortizada la pandemia y dispuesto a ganar músculo para recuperar el pulso en las encuestas y con la mirada puesta en las Generales de finales de 2023. Un escenario idílico con la única sombra, bajo control, de los movimientos de la vicepresidenta segunda. De pronto a Alberto Garzón, ministro intrascendente, le entrevistan en The Guardian y suelta una bomba que solivianta a ganaderos, agricultores, veterinarios, a los barones socialistas y, a un núcleo de peso en la parte socialista del Gobierno. Desde Unidas Podemos aclaran que Garzón habló en nombre del Ejecutivo mientras que desde el PSOE se insiste en que eran opiniones personales. Sánchez no suelta aquello del chuletón en su punto, imbatible pero se le pone cara de desagrado. No se lo esperaba ni era el momento para desviar la atención cuando eran Pablo Casado, Díaz Ayuso y el PP quienes estaban en el centro de la polémica. Las granjas sostenibles requieren un debate mucho más profundo, los ganaderos y la industria llevan tiempo apostando por ese sello medioambiental que genera valor añadido a la carne española en los mercados internacionales y Alberto Garzón les propinó un varapalo que ahora mismo es difícil de cuantificar pero que pasará factura. Razón tiene Emiliano García Page cuando recurre al dicho de que “cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo”, y el ministro de consumo pasa mucho tiempo ocioso, como indica su agenda. Queda el aspecto político. El presidente Sánchez, en virtud del acuerdo firmado con Pablo Iglesias, no puede cesar a un ministro de UP y sus socios no tardaron en saltar a la palestra calificando de desleales a sus compañeros de gobierno de coalición. En esta ocasión, a diferencia del caso chuletón (julio de 2021), hay agravios pendientes en los ministerios de Ione Belarra e Irene Montero con críticas a la ralentización que sufren sus proyectos. Las leyes Trans, de Vivienda, de bienestar animal o la de Familias están siendo frenadas desde Moncloa, sostienen desde IU. Son demasiadas señales y aquí en Galicia sabemos, por experiencia, que el Gobierno de coalición PSdeG-Bloque empezó a saltar por los aires cuando dos altos cargos de ambos partidos se enzarzaron en una disputa, parodiando a don Quijote, por “un quítame allá ese cartel”. ¿Se repetirá la historia?