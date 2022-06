Alquilar un piso será misión imposible

ESTO ES lo que va a suceder en septiembre en Santiago, y no será porque no lo hemos advertido mil veces: a principios de mes, como todos los años, cientos de universitarios de fuera que inician sus estudios en la USC se plantarán en la ciudad para buscar piso en el que alojarse (los más previsores ya lo están haciendo). Recorrerán decenas de inmobiliarias, mirarán los principales portales de Internet y se encontrarán con una de estas dos cosas. O bien que su búsqueda es infructuosa, porque las ofertas, si las hay, se contarán con los dedos de una mano, o bien que tendrán que pagar -sus papás, claro- un pastizal al mes para meterse en unas viviendas que por lo general dejarán mucho que desear, porque las que están en un estado decoroso o han sido rehabilitadas no estarán a disposición ni de ellos ni de las familias que buscan cobijo en la capital gallega, sino de los turistas. ¿Solución? Muchos de ellos se irán a vivir a las afueras, allá por Ames, Oroso o Brión, donde los precios son mucho menores y las calidades no tienen nada que ver con las que se estilan en Compostela, y otros decidirán teleestudiar y venir solamente cuando haya exámenes presenciales, con el consiguiente vaciado de las aulas. Mientras tanto, los políticos seguirán debatiendo cómo animar, o forzar, a miles de propietarios que mantienen sus viviendas vacías a que las metan en el mercado de alquiler, pero no lograrán nada porque sus propuestas son siempre tibias y además nunca acaban de materializarlas. En septiembre ocurrirá lo anunciado al principio, pero aquí seguimos cruzados de brazos. ¿Hasta cuándo?