Ana Boullón: referente e salvagarda do patrimonio cultural da comunidade

DEDICACIÓN, ESFORZO E HUMILDADE comprenden a definición de Ana Boullón, un referente no mundo da onomástica galega que acaba de ingresar como membro de número da Real Academia Galega. Son moitos os logros que acompañan ao seu nome e a súa historia como investigadora, profesora e estudosa da lingua. Manifestando unha tremenda inquedanza polo coñecemento da historia de Galicia, adentrouse nunha parcela que conseguiu facer propia a través de anos de estudo e traballo. Creou así a súa propia biografía baseada na vontade de explicar o pasado e a identidade colectiva, deixando unha pegada imborrable do seu aporte á historia do territorio. Hoxe en día toda esta riqueza está protexida pola Lei para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, moito máis rico tamén con dedicacións como a de Ana Boullón.