Animar la natalidad

LejANOS SON aquellos tiempos en los que cuatro o cinco niños llenaban de vida el hogar familiar. Hoy es prácticamente impensable, teniendo en cuenta el gran cambio social que se ha vivido y los numerosos condicionantes que forman parte de la vida de las personas. La gente joven ya no piensa en tener hijos; la procreación ha dejado de ser una prioridad, al menos a los veinte años, como ocurría hace unas décadas. La media de edad de las madres primerizas se sitúa hoy en los 33 años. La prisa ya no forma parte de este proceso biológico. Ahora, los jóvenes estudian primero, luego aprovechan para viajar, empiezan a trabajar, tienen que ahorrar, que es difícil cuando también se trata de disfrutar, y al final, entrada ya la treintena se plantean al fin la posibilidad de formar una familia. Pero, ¿por qué no es fácil hoy en día tener hijos? El doctor Alejandro Pérez, neonatólogo del CHUS, lo explica muy claro. Para criar una familia se necesita sobre todo tiempo; y el tiempo en nuestros días se ha convertido en el bien más preciado. No es fácil conciliar y, pese a las políticas que se diseñan en esta dirección, lo cierto es que es difícil encontrarse con una pareja que se abra a la posibilidad de tener tres, cuatro o cinco retoños. Las administraciones deben hacer un sobreesfuerzo en este sentido, impulsando medidas que animen la natalidad, que obliguen a la empresas a respetar la conciliación... No hay que obviar tampoco otra cuestión clave: el precio de la vida. Los sueldos medios de hoy en día no dan para hacer maravillas; y criar una prole numerosa cuesta lo que cuesta. Toda ayuda es insuficiente.