Ante incendios y sequías, hay que ‘mojarse’

Hasta hace no tantos años, aquellos que se aventuraban a abordar conceptos como el calentamiento global eran a menudo etiquetados de catastrofistas o frikis. El cuidado y respeto por el medio ambiente era un asunto menor en las preocupaciones de los españoles – y de buena parte del planeta–, más centrados en la política, la economía o el fútbol. Había incluso un buen número de voces que negaban la subida de las temperaturas debido al exceso de CO2 en la atmósfera, procedente de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, argumentando que sequías o inundaciones siempre existieron. Sin embargo, hoy no hay científico serio que ponga en duda que el cambio climático ya está ahí y supone, en este instante, el problema más importante al que se enfrenta la especie humana. Un reto que exige respuestas inmediatas, pues el tiempo es una amenaza. Estudios recientes de organizaciones como Climate Central sobre la subida del nivel del mar alertan de que en 2050 tesoros naturales como las dunas de Corrubedo o parte de la Illa de Arousa podrían quedar hundidos. Y eso son solo dos ejemplos. Los incendios forestales, que estos días se multiplican arrasando más de 14.000 hectáreas en España –unas 5.000 en Galicia– también nos acompañan de toda la vida. Y sin embargo, están cambiando. El aumento de las temperaturas y una mayor sequedad de los bosques, hacen que el fuego pueda propagarse con rapidez, como los que estamos viviendo en las últimas semanas. Olas de calor tan severas serán aún más normales en el futuro, haciendo a los bosques cada más vulnerables e incrementando el estrés hídrico. Combustible para las llamas, que avanzarán mucho más rápidamente. Ante este escenario cambiante, es evidente que también hay que modificar la forma de actuar: como indican los expertos, las campañas de prevención deben comenzar antes, puesto que las primaveras y los otoños desaparecen al ser absorbidos por veranos más largos e intensos. Concienciar frente a conductas de riesgo como hacer barbacoas cuando exista prohibición o no utilizar maquinaria que pueda originar chispas es fundamental, igual que mantener limpia de vegetación una franja alrededor de las casas. Sin descuidar por supuesto las tareas de extinción. Mojarse por el ecosistema, en definitiva, para no salir chamuscados.