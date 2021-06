Aparcar en los mundos de yupi

cuando se construyó el hospital Clínico en A Choupana, a finales del pasado siglo, los gurús de la política y del urbanismo de aquella época se cansaron de repetir que la zona destinada a aparcamiento de vehículos era más que suficiente para un complejo de ese tamaño. Mucha gente iría a pie o en autobús, decían, y por lo tanto a nadie se le ocurrió pensar en un remedio antes de que llegase una enfermedad mil veces anunciada. Lo que ocurrió en los años siguientes todos lo sabemos de sobra, porque muy pronto la realidad desbarató los sueños buenistas y las previsiones mal calculadas. Hoy, aparcar en el Clínico sigue siendo una especie de misión imposible, todos los días se montan unos pollos de impresión y los coches invaden hasta las zonas reservadas para el estacionamiento de ambulancias, todo ello a pesar de que a mayores se construyó un parquin subterráneo que con frecuencia se llena pese a sus altísimos precios. Pues bien, todo esto puede pasar de nuevo, y pasará, en la nueva estación Intermodal de Santiago, por la escasa previsión y las cuentas de la lechera que están realizando quienes se empeñan en decir que un alto porcentaje de los futuros pasajeros del AVE irán a la estación caminando. ¿De verdad será así? ¿Creen que los usuarios de la amplísima comarca compostelana vendrán a pie desde Arzúa o Negreira? ¿Piensan que quienes vayan a buscar a familiares cargados de maletas irán a recogerlos en bicicleta o patinete? No, no y no. Lo más curioso es que el proyecto original de la estación contemplaba un aparcamiento capaz de acoger a mil coches... y ahora esa superficie ha quedado reducida a menos de la mitad, como ha denunciado el alcalde. Será mejor fiarse de las cuentas de Xosé Sánchez Bugallo y no de las de quienes viven en los mundos de yupi. De lo contrario, pasará lo mismo que en el hospital.

BEATRIZ CASTRO/Periodista