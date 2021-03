Aposta pola historia e o patrimonio baleeiro da Costa da Morte

EMPRENDEDORAS. A Costa da Morte acolle recunchos que, aínda hoxe, seguen a ser descoñecidos incluso para a poboación da zona. É o caso de Caneliñas, unha pequena praia de Cee, que acolleu un dos máis importantes portos baleeiros de Galicia ata 1985. Cando a actividade cesou, esa industria caeu no olvido e, co paso do tempo, desapareceron tamén a maioría dos vestixios materiais. Agora, dúas xoves ceenses, Paula Castiñeira e María Gozález, estudantes da USC, queren revivir ese pasado e recuperar a memoria histórica da que bautizaron como “a costa das baleas” a través dun documental interactivo, no que recolleran as testemuñas e lembranzas de persoas que tiveron algunha vinculación coa factoría. Unha boa iniciativa que, sen dúbida, axudará a preservar a historia e a que elas superen con nota o traballo de fin de máster.