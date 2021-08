Apoyo sin fisuras al comercio del casco histórico

que los políticos se acuerden de los comerciantes, sin estar en campaña electoral, no es lo más común. El presidente de los populares compostelanos, Borja Verea, comenzó estos días una ronda para palpar las necesidades de estos profesionales del casco histórico compostelano. Tienda a tienda, hablando con ellos y mirándoles a la cara. Más de uno debió de sorprenderse por la iniciativa, sin ir con la papeleta por delante. Que un político se patee las calles de su ciudad debería ser la norma, parándose a hablar con la gente y bajando del coche oficial. No siempre lo es. El comercio, al igual que muchos otros sectores, lleva muchos meses pasándolo peor que mal. Es cierto que las administraciones, también el Ayuntamiento, hicieron un esfuerzo y demostraron sensibilidad a la hora de aportar ayudas. Pero es que los problemas del comercio en la zona monumental van más allá de la crisis sanitaria, vienen de lejos. Y por eso conviene bajar a pie de calle y escucharles, con el fin de planificar una estrategia completa que apoye a un sector muy importante en la ciudad, con sus propias peculiaridades precisamente por el entorno en el que desenvuelven su trabajo. Esta misma semana el comercio de zonas en obras como Concheiros mostraba su malestar porque les están axfisiando con los sucesivos retrasos en la ejecución del proyecto. Mirar para otro lado y asumir que las demoras son moneda habitual en estos casos no parece de recibo. Estamos hablando de unos empresarios que llevan año y medio en una situación crítica. Y que ahora, en Año Santo, podrían vislumbrar cierta recuperación si la calle no estuviera repleta de polvo y vallas. Al final, sea en la zona de la ciudad que sea, el problema se reduce a que los comerciantes puedan trabajar, que les dejen abrir sus puertas y les faciliten las mejores condiciones posibles. Da la impresión de que no siempre se les apoya con la máxima sensibilidad.