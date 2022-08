Apuesta por la vacuna: una inyección de tranquilidad

La sanidad, igual que la educación o los servicios sociales, es un tema especialmente sensible. No en vano, en algún momento de su vida los utiliza el cien por cien de la población. Por eso, cuando se habla, sobre todo desde la política, de desmantelamiento, privatización o precarización extrema –unas veces con más argumentos que otras–, es normal que cunda la inquietud e incluso la alarma. Por desgracia, en Galicia, igual que en el resto de España, existe actualmente un grave problema de falta de médicos que acarrea centros de salud que no siempre ofrecen la atención debida o listas de espera más abultadas de lo normal. No hay un número de profesionales suficiente y esta es, desde luego, una de las asignaturas pendientes del sistema que debe superarse cuanto antes. Sin embargo, no todo son malas noticias. También hay materias en las que estamos bien preparados, especialmente a nivel autonómico, como para poder hacer frente al examen más exigente. Una de ellas es la vacunación, como ya se demostró durante la pandemia, donde el nivel de inmunizados siempre estuvo a la cabeza, en ocasiones muy por delante del conjunto del Estado, hasta llegar a prácticamente el 100 %. En este punto, el compromiso de la Xunta es fuerte, en línea con lo que expresó el presidente Alfonso Rueda durante el debate de investidura. En aquella ocasión anunció en el Parlamento que su Ejecutivo incorporaría tres nuevos antídotos al calendario infantil. Uno de ellos, el de la Meningitis B, hasta ahora solo estaba financiado para los grupos de riesgo de todas las edades, por lo que su introducción era básica para que cualquier niño pueda prevenir esta enfermedad grave. Otro, el de la antigripal tetravalente llegará a menores de entre 6 meses y 5 años. Además, junto con la Comunidad Valenciana y Cataluña, para este curso se opta por el remedio contra el virus del papiloma humano, que se extenderá a todos los chavales de 12 años con el fin de acelerar los beneficios globales en la lucha contra la transmisión de este virus y en la misma dirección que el plan de la Organización Mundial de la Salud para eliminar los cánceres producidos por el VPH. “Galicia va a ser la comunidad en el calendario de vacunación infantil más completo de España”, ensalzó el también líder del PPdeG en julio tras un Consello. Una promesa que, frente a los miedos y las dudas, inyecta tranquilidad.