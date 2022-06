Aquellos felices años 20...

RESULTA muy llamativo ese furor viajero y fiestero que afecta a tan amplias capas de la población. En un momento tan difícil como el actual, con los combustibles en máximos históricos y la inflación desbocada, millones de europeos hacen ya cola en los aeropuertos para disfrutar a tope del ambiente preveraniego en países lejanos. En Santiago, mientras tanto, riadas de turistas y peregrinos abarrotan las calles y la ciudad se prepara para disfrutar de un festival de música, O Son do Camiño, cuyas entradas, agotadas desde hace mucho tiempo, volaron a un ritmo vertiginoso. Las autoridades calculan que 120.000 personas desfilarán por el Monte do Gozo durante los tres días de peace and love, que estuvieron a punto de irse al tacho debido al derrumbe del escenario, y algunos apartamentos turísticos se cotizan en esas fechas a quinientos euros por noche. Caray con el país que está en crisis... Cada cual tendrá una opinión más o menos clara de lo que está ocurriendo, pero todo indica que España y Europa han decidido pensar solo en el presente y olvidar del futuro, que parece venir cargado de nubarrones negrísimos si la guerra de Ucrania se dilata mucho en el tiempo y empiezan a escasear de una forma dramática bienes tan básicos como el gas o el trigo. La historia parece repetirse justo un siglo después: aquellos felices y locos años 20 acabaron, tras el correspondiente atracón de champán y charlestón, en un fiasco monumental. Quizá entonces nuestros bisabuelos también olfateaban el desastre y decidieron vivir el momento. Eso que los ilustrados denominan carpe diem.