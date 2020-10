Aquí le esperamos, santo padre

SOBRA DECIR QUE el papa siempre es bienvenido en Compostela. Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo haya invitado a visitar España durante el encuentro que mantuvieron ayer en el Vaticano es una buena noticia. Porque se trata de un paso más hacia adelante en lo que se refiere a la tan esperada peregrinación de Francisco a la ciudad del Apóstol durante el Año Santo de 2021. Una presencia que complacería al Ejecutivo español, según manifestó ayer su máximo responsable, pero que también serviría de balón de oxígeno para la Iglesia española, que sufre uno de los peores procesos de secularización de la historia. Para Santiago, contar con el pontífice durante el Xacobeo 2021 supondría estar en el punto de mira de todo el orbe, como siempre ocurre cuando el obispo de Roma visita un país extranjero. Ayudaría, además, en la salida del profundo bache que ha supuesto el coronavirus, que ha desencadenado una crisis social y economómica con final incierto que mantiene en jaque a no pocas familias. Jorge Mario Bergoglio, quien llegó al solio de San Pedro afirmando ser poco amigo de los aviones, ha realizado ya más de 30 viajes apostólicos en lo que va de pontificado, llegando a los rincones más recónditos de la tierra. Una Iglesia pobre para los pobres. Ese es su mayor deseo. De ahí que se haya centrado siempre en las periferias y que sus salidas de Italia hayan sido sobre todo a países donde la fe no pasa por buenos momentos o donde la falta de pan causa otro tipo de pandemias. Lo cierto es que hasta ahora Europa no ha sido una prioridad para el vicario de Cristo a la hora de hacer la maleta, pero quizás la insistencia de las instituciones españolas le haga poner rumbo a la tierra de María, como llamaba Juan Pablo II a nuestro país. Aquí le esperamos con los brazos abiertos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista