Área Central: renovarse o morir

no parece mal proyecto, en absoluto, intentar transformar Área Central, complejo multitiendas de Santiago que arrancó con mucha fuerza hace ya casi treinta años y lleva ya más de una década de capa caída, en un gran outlet. Es decir, en un recinto en el que buena parte de la oferta se centre en establecimientos de firmas potentes que liquidan artículos de todo tipo a precios muy ventajosos por diversos motivos, bien porque formaban parte de campañas anteriores, bien porque hay mucho stock o bien porque son tallajes difíciles de colocar, entre otros muchos. En suma, son unos establecimientos ideales para los cazadores de gangas de marcas prestigiosas, gremio que cada vez crece con más fuerza en los países desarrollados. De hecho, no pocas ciudades norteamericanas y europeas publicitan desde hace ya bastantes años estos complejos como puntos de atracción turística. El problema que padece Área Central está bien diagnosticado. La apertura de As Cancelas, con un proyecto más moderno y luminoso, hizo polvo al veterano recinto de Fontiñas y muchos negocios relacionados tanto con la moda como con el ocio empezaron a fugarse al nuevo enclave o decidieron, simplemente, cerrar sus puertas. Si a eso le sumamos la crisis general que vive el pequeño comercio, asediado cada vez más por las compras on line, lo milagroso es que Área Central no se haya convertido en un erial. Pero si sus gerentes cambian el modelo y logran atraer más actividades de ocio, como el proyectado gimnasio, posiblemente el panorama empiece a cambiar muy pronto. Ya lo dice el refrán: renovarse o morir.