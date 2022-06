Arte con perspectiva de género

quienes creemos firmemente que el Guernica lo podría haber pintado una mujer y que Diez negritos podría haber sido firmado por un hombre, por poner solo un par de ejemplos de entre millones, empezamos a estar ya bastante hasta las narices de tener que analizarlo todo desde la “perspectiva de género”, coletilla que encanta a las nuevas generaciones de políticos. Tantos años luchando por la igualdad, en romper barreras, en no separar por sexos... y resulta que ahora lo realmente moderno es mirarlo todo según la naturaleza biológica de quien escribe, pinta, esculpe, canta, piensa, suma o resta, porque en la actualidad hasta las matemáticas hay que impartirlas y practicarlas con perspectiva de género. ¿Será que los logaritmos son machos y las derivadas hembras? Qué terrible pesadez. Viene esto a cuento, otra vez, porque hace un par de días la concejala de Cultura de Santiago, Mercedes Rosón, y varias colegas de la comarca presentaron el que denominaron “primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa”. Se trata de Delas Fest, que llega a su cuarta edición “coa reivindicación da igualdade, a democratización da expresión artística no espazo público e o apego ao territorio como sinais de identidade”. El festival, añadieron, también sigue apostando “pola visibilización e dignificación do traballo das artistas urbanas fronte á discriminación e estereotipos de xénero aínda existentes no sector”. En fin, que al parecer también los murales urbanos son diferentes según los pinte un chico o una chica. Querida Ouke Lele, que estás en los cielos, resucita y dinos qué opinas de todo este delirio.