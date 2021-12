Artesano, titiriteiro, escenógrafo e támen o Lalinense do Ano

O ARTE DE CREAR. Artesano, titiriteiro, escenógrafo, artista por todos os cosados do seu corpo. “Laxeiro era amigo de meu pai, sempre o tiven moi cerca. Cando empecei cos títeres, cos cabezudos e con este mundo, vin nel ese toque fantástico, de fabulador, e vin que esas figuras de moitos dos seus cadros eran perfectos cabezudos”. Contan que ese foi o principio da posta en marcha do proxecto aprobado polo Concelo de Lalín que non era outro que dar vida os persoaxes de Laxeiro na Familia da Romea. “Unha pasada, é unha entroidada pura e dura. A Romea, en Botos, é ese mundo ensoñado de Laxeiro, que lle dá a ese espazo físico existente un carácter máxico” contaba nunha entrevista. Hoxe os seus cabezudos e as súas aldeas de madeira do Nadal adornan unha capital dezana cuia cidadanía o acaba de elexir Lalinense do Ano. Parabéns.