‘Artistas’ que guarrean todas las ciudades

en españa siempre hemos sido muy permisivos con los pintamonas que guarrean las ciudades a golpe de spray. Es más, si criticas con dureza a los integrantes de dicho gremio te arriesgas a ser tachado de carca, ultraderechista o algo peor por los representantes de ciertos partidos que tienden a equiparar a los grafiteros con artistas urbanos que necesitan plasmar sus inquietudes creativas en las paredes ajenas, cuando lo que deberían hacer es pintarrajear sus casas y las de quienes los apoyan. Sería de necios negar que hay grandes artistas del grafitti, porque algunas obras son dignas de quitarse el sombrero, pero confundir la creación seria con un feo garabato o dibujo en la pared no es más que un insulto a la inteligencia y a la estética. Por desgracia, Santiago quedaría a buen seguro en un puesto muy destacado si alguien organizase un ranquin de ciudades guarreadas por los adictos a pintar en fachadas, soportales, cristaleras y portalones de garaje. Basta darse una vuelta por cualquier barrio para comprobar que de dicho arte no se libra ni siquiera la zona monumental, cuyos muros centenarios o tapias recién blanqueadas aparecen constantemente plagadas de símbolos absurdos, lemas cansinos y dibujitos sin ningún chiste. Las autoridades casi nunca logran cazar a los autores en acción, y cuando lo hacen se suelen ir de rositas por la complejidad que supone reunir pruebas suficientes contra ellos. ¿O será que no nos hemos preocupado en legislar con dureza contra quienes se dedican a estropear con tanta ligereza el patrimonio común? Ahora que el casco histórico se está llenando de cámaras inteligentes capaces de leer miles de matrículas cada día y de controlar cualquier anomalía en las rúas, cabe esperar que sirvan también para identificar con más efectividad a quienes van dejando un reguero de pintadas antiestéticas tras de sí. Si se consideran artistas, que pidan trabajo en un museo. O, mejor, que se metan el spray por cierta parte.