Así es imposible remontar el vuelo

EN EL AEROPUERTO de Santiago reina la desolación absoluta desde hace meses ya no solo por la ausencia casi total de turistas sino también por el nulo empuje que las administraciones y empresas han querido dar a la principal terminal de Galicia. Seguramente otro gallo cantaría en Lavacolla si las áreas de restauración, las tiendas y, sobre todo, las oficinas de información de las distintas compañías aéreas estuviesen funcionando con cierta normalidad, pero no es el caso. Todo está cerrado a cal y canto y parece como si una bomba química hubiese arrasado con cualquier signo de vida. Es comprensible que las autoridades hayan tomado medidas para mantener la llamada distancia social. No parece tan lógico, en cambio, que los pasajeros no puedan tomar un café decente, o comprar un bocadillo, un libro de crucigramas o un simple paquete de caramelos. En cuanto al cierre de las oficinas de atención al cliente de forma presencial -solo funciona la de Aena y, únicamente cuando va a salir un vuelo, la de la aerolínea correspondiente- significa una nueva tomadura de pelo para los usuarios que tienen algún problema con sus billetes o necesitan hacer una consulta urgente, porque la información a través de operadoras se ha convertido en la excusa perfecta para recortar los derechos de los clientes y tratarlos como a ganado. Por desgracia, ese panorama desolador no es exclusivo de Lavacolla. En infinidad de oficinas públicas la gente se vuelve tarumba para poder hacer el más mínimo trámite, en muchas tiendas la clientela tiene que hacer colas de vértigo (¿cuándo reforzarán el área de caja?) y miles de personas se pasan todo el santo día esperando en el exterior de los bancos para ser atendidos por unos operarios tan escasos de número como desbordados de trabajo. El país, de esta forma, jamás remontará el vuelo. Debemos ser conscientes de ello.

BEATRIZ CASTRO/Periodista