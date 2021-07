Atascos en la ‘ruta de los yogures’

desde los polígonos industriales de Santiago no paran de llegar buenas noticias en torno al asentamiento de nuevas empresas muy potentes que no solo ayudará a mejorar los servicios que se ofrecen en dichas áreas, sino que también, y eso es lo más importante, supondrá la creación de muchos puestos de trabajo tanto directos como indirectos. Hablamos, por ejemplo, de los hipermercados Eroski y Aldi, cuya construcción va a toda mecha en Costa Vella y que muy pronto, en pocos meses, consolidarán este polígono como una de las grandes áreas de la alimentación en Galicia al sumar sus servicios a los que ya ofertan compañías como Mercadona, Lidl o Dia, entre otros. Hasta ahí, todo bien. Lo malo es que Costa Vella y A Sionlla, cuyos accesos –acceso más bien, porque casi todo el mundo entra y sale por la rotonda de la SC-20– están ya muy saturados, corren el peligro de convertirse en una auténtica ratonera si la oferta sigue creciendo y poco o nada cambia en lo tocante a la circulación de vehículos ligeros y pesados. En este sentido, urge llamar de nuevo la atención a las autoridades para que aligeren lo más posible la construcción del llamado enlace orbital, que sigue casi en pañales pese a ser una obra totalmente prioritaria. De dicha variante, que permitirá a cientos de vehículos procedentes de la autopista y de la autovía de Lavacolla acceder directamente a los polígonos sin necesidad de desembocar en la SC-20, llevamos años hablando, pero el arranque se hizo esperar mucho más de la cuenta y todo indica que, en el mejor de los casos, no estará concluida hasta finales de 2023. Además, sabido es que los plazos previstos en las obras públicas nunca se cumplen, así que seguramente nos plantaremos en 2024 o 2025 con las obras viales sin rematar y otros dos hipermercados funcionando ya a pleno rendimiento. Habrá que prepararse, pues, para soportar unos atascos muy considerables cada vez que nos dé por hacer la ruta de los yogures.

Beatriz Castro. Periodista