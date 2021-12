Atrás en aluminio, adelante en Alcoa

Sabor agridulce deja el resultado del referéndum en el que la plantilla de Alcoa en San Cibrao, Cervo, Lugo, dio luz verde al acuerdo planteado por la compañía, que se firma este jueves en Compostela, en el Hostal dos Reis Católicos, con fanfarrias incluidas. No se perderá la cita la mismísima ministra de Industria, Reyes Maroto, que toma como un éxito propio la entente alcanzada. Quizá necesite apuntarse algún tanto antes de final de año, como hizo su jefe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, o la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz –de Podemos, EU o así, o lo que acabe proponiendo a futuro– con la histórica aprobación de patronal y sindicatos de la re-reforma laboral. Hay motivos para alegrarse, porque seguirán cobrando el millar largo de empleados directos de la factoría de A Mariña, incluso los que ya no produzcan materia prima, hasta 2025 sin riesgo de que los despidan. Ni ERE ni lerele. Pero el caso es que las cubas se paran. Y duele escuchar a José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, que sabe bien que ésto supone que al menos hasta 2024 España dejará de producir aluminio primario. ¿Moraleja? Vigilen que se reactive la producción pasado este limbo. Si no, serán responsables de una de las mayores desindustrializaciones de la historia de nuestro país. No es ninguna broma.