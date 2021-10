Aval de la razón a la dignidad de la mujer

polémica El juez que instruye el caso de las grabaciones de la fiesta de A Maruxaina de Cervo (Lugo) volvió a desestimar la denuncia al considerar que no existe delito en los videos de las mujeres orinando en la calle captados con cámara oculta y que fueron subidos a páginas web pornográficas algunas de ellas de pago. La lectura del proceso está entre la crítica absoluta y el respeto a la decisión, pero incluso quienes no atacan al juez apuestan al mismo tiempo por regular las conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres. Así, la conselleira de Igualdade, María Jesús Lorenzana, dejó claro que difundir la imagen de las mujeres orinando atenta contra su intimidad y dignidad y pidió una regulación para luchar contra estas conductas. El alcalde de O Cervo, Alfonso Villares, optó por un tono menos institucional que el de la conselleira y señaló que es “importante” saber quiénes fueron las personas responsables de las imágenes para poder “castigarlas como hay que castigarlas” ya que actuaron “de forma perversa y delictiva”. El reguero de críticas, con más o menos intensidad que las mostradas por la conselleira y el alcalde, fueron una constante. El sobreseimiento provisional del caso no quedará ahí. Las ochenta afectadas están respaldadas por muchas organizaciones de toda índole, muchas de las cuales anunciaron que pelearán para que no quede impune. Y están cargadas de razones y de la razón.