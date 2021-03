Avanza (o no) la reforma de las pensiones

las negociaciones para reformar el modelo de pensiones públicas avanzan sin estridencias, por ahora. Pero todo se andará, porque todo lo que es susceptible de empeorar acaba por hacerlo. La hoja de ruta que perfila el ministro de Seguridad Social no convence ni a empresarios ni a sindicatos ni tampoco a Bruselas. Es decir, les queda a José Luis Escrivá y su equipo mucho trabajo por delante para cumplir el objetivo de tener lista antes de abril la primera fase de una reforma que la Comisión Europea vigila con especial atención, y que ha vinculado a los fondos de recuperación. Es de agradecer que el proceso se esté desarrollando en una atmósfera de razonable calma, en estos tiempos vocingleros e incendiarios, pese a que el plan del Gobierno está todavía lejos de convencer a los agentes sociales. La patronal teme, en concreto, que las medidas para retrasar la edad de jubilación degeneren en dificultades y encarecimiento del proceso de renovación de las plantillas. Los sindicatos recelan, por su parte, de lo que llaman el perímetro de las medidas que propone el ministro, y ponen el foco en la adecuación de la cotización de los autónomos a los ingresos que perciben. En este escenario, tiene por delante Escrivá tres semanas intensas para dejar atados y bien atados asuntos tan centrales como la fórmula para revalorizar las pensiones sin que los jubilados pierdan poder adquisitivo. Su oferta se resume en que las subidas se vinculen a la inflación media del año anterior, pero con un mecanismo para absorberlas en los tres años siguientes cuando el IPC sea negativo, de forma que no se descontrole la capacidad adquisitiva de los pensionistas. La postura de los agentes sociales es de escepticismo, hoy por hoy: reclaman cambios sustanciales en contenidos y plazos. Si finalmente hay acuerdo, la mesa de negociación tendrá que abordar la segunda fase de la reforma, que contempla desde la sustitución del actual factor de sostenibilidad –vincula el subsidio inicial a la esperanza de vida– hasta la extensión del periodo de cómputo a los 35 años. La familia socialista del Ejecutivo de coalición sostiene, optimista, que la reforma de las pensiones está bien encarrilada. La familia podemita avisa, sin embargo, de que Bruselas receta mayor ambición porque le parece insuficiente. Lo cierto es que de los cambios en el modelo dependerá que el déficit estructural de España no se dispare hasta un inasumible 7 % de su PIB, como teme la Comisión. Si algo está claro en este reto es que nos jugamos mucho futuro.