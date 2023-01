¿Avanzamos o retrocedemos?

La lectura de la prensa es un sano ejercicio, aunque para algunos resulte pasado de moda. Lo que funciona en esta sociedad tan cambiante, vulnerable y líquida que nos toca vivir es la frase escueta, el twit, los vídeos virales o las redes en su conjunto. En este mundo tan complejo hay de todo, la mayoría vanalidades, algunas verdades, inmensas deformaciones y ruido, mucho ruido, como cantó el rey de reyes que es Joaquín Sabina. Lo cierto es que se mire a donde se mire el desconcierto es el pan nuestro de cada día y la confirmación de que “lo único seguro es que no hay nada seguro”; no se puede cuestionar. Se hacen leyes que sacan de prisión a violadores, maltratadores y asesinos; hay otras que desprecian olímpicamente los derechos de los trabajadores a pesar de los teóricos sindicatos que los defienden, con el agravante de que los legisladores no saben, no se enteran ni contestan. A nuestro alrededor todo parece estar cogido por alfileres y nuestra interdependencia asusta. Una guerra en un país hace trizas a todo un continente. Resulta hasta increíble descubrir que Ucrania era el granero de Europa y que el gas ruso suministrado a una de las cinco superpotencias del mundo representaba el 60%. Saltan por los aires las alarmas con los seguidores de Donald Trump tomando por la fuerza el Congreso, y el mimético caso de Brasil todavía colea. Perú está que arde, Cataluña menosprecia a España, los partidos mayoritarios son rehenes de nacionalistas radicales cuando no de la ultraderecha. Decíamos al principio que conviene leer la prensa antes que otras cosas. En las páginas retrospectivas que EL CORREO publica con retazos de “Hace 25 años”, el entonces presidente de la Xunta Manuel Fraga recordaba hace un cuarto de siglo que el fomento de la natalidad y la protección a la familia eran imprescindibles para no quedar relegados en el tiempo, y a la vez, la conselleira del ramo, Manuela López Besteiro, anunciaba a bombo y platillo una campaña informativa para evitar lo que ya entonces se denominaba violencia machista, y apelaba también a la concienciación de las mujeres para acabar con semejante lacra. Llegados a este punto y ante la situación descrita la cuestión que se plantea es, ¿avanzamos, retrocedemos o jugamos a lo que el príncipe de Lampedusa dejó para la historia, cuando proclamó “es necesario que todo cambie para que todo siga igual”?