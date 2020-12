AVE en 2021 o un acto de fe

No es que los gallegos seamos desconfiados por naturaleza. Pero entenderá el señor ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que a base de golpes nos hayamos vuelto más bien descreídos respecto a la fecha en la que estará concluido el tren de alta velocidad Madrid-Galicia, que a punto está de cruzar la Meseta. Basta recurrir a las hemerotecas para reafirmar nuestra incredulidad. Hasta en siete ocasiones fijó el Gobierno, con sus distintos ministros, un año de entrada en servicio del AVE. En 1988, Abel Caballero, hoy el alcalde con más luces (navideñas) y entonces titular de Transportes en el Gobierno de Felipe González, ya se aventuró a dar la primera fecha: 1993. Aquello no pasó de anécdota, pues no había planes más allá de una mejora de vías en el acceso a la comunidad. Pero fue el comienzo de un rosario de fechas incumplidas. Vino después Álvarez Cascos y nos prometió que los tramos de alta velocidad de Ferrol a Tui serían una realidad en 2007. Demasiado, muy, muy optimista. Igual que Magdalena Álvarez, la controvertida ministra de Fomento cuyo nombre quedará grabado en nuestra memoria colectiva por aquel famoso “Plan Galicia de mier...”. Ella se aventuró con tres datas: primero dijo 2008, más tarde 2009, y, finalmente, 2012. Ninguna se acercó a la tozuda realidad de una obra tan complicada como necesaria. Ya entonces sufríamos los gallegos de ausencia de fe y, aunque lo intentábamos, nos costaba soñar con viajes en ferrocarril de poco más de tres horas a Madrid. Vino después José Blanco, con su 2015, y Ana Pastor, con su 2018, e Íñigo de la Serna, con su 2019 “en pruebas”. El ministro José Luis Ábalos, que este lunes visitó el viaducto de Teixeras, insiste ahora en que en el segundo semestre del próximo año, el del Xacobeo, el AVE gallego estará completo y funcionando. “La marcha de los trabajos no nos induce a modificar esta previsión que hacemos con la información que nos suministran los equipos técnicos de Adif”, dijo el flamante representante gubernamental solo unos días después de que el presidente Alberto Núñez Feijóo volviese a cuestionar, con informes de los técnicos de la Xunta en la mano, que la obra esté concluida, por imposible, en 2021. Pero la paciencia, dicen, es el arte de la esperanza.Y como esta –lo volvimos a experimentar ayer con el sorteo de la Lotería de Navidad– es lo último que se pierde... nos enconmendamos como acto de fe a las palabras del ministro. Con desconfianza, eso sí. Porque la realidad es terca. Dicho esto, ojalá José Luis Ábalos no siga la estela de sus antecesores y no se equivoque. Rogamos por ello.