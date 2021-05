Ayuda para frenar el alcance de la terrible

África es siempre la gran olvidada, y en esta época de pandemia de coronavirus no está siendo diferente. Los expertos advierten de que no se sabe realmente el alcance del virus allí. La contabilidad de los fallecidos es deficiente, cuando no inexistente, y el número de contagiados se desconoce. Quizá nunca llegue a saberse. Desde Galicia, el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade ha invertido más de 10.000 euros para frenar el alcance del virus en el continente, más concretamente en los pueblos de Guinea-Bissau. Andrea García Corzo, su coordinadora, explica que en una zona ya tan empobrecida la cuarentena acabó poniendo la puntilla y abocando a su población al hambre y el contagio. La oenegé, que opta siempre por adquirir la ayuda allí, desarrollando la economía local, defiende que la ayuda es imprescindible. Ahora y siempre.