Ayudar a todos los gallegos allá fuera

NUNCA COMO en la anterior crisis, ni ahora con la pandemia, se ha agradecido tanto el poder contar con fórmulas de solidaridad que nos ayuden a paliar los peores rigores que acompañan a estos malos tiempos. En lo sanitario y en lo económico. Aquí en España, en Galicia, contamos con la suerte, primero, de nuestro sistema sanitario. Nos han sabido sacar adelante a pesar de las insensateces de unos pocos que han acabado afectando a muchos, demasiados. Las otras redes de seguridad son, por un lado, las ayudas directas y la financiación blanda a través del ICO, que buscan facilitar liquidez, y el banquillo que suponen los ERTE, el lugar donde resguardar, con renta de por medio, a los trabajadores para que no acaben convirtiéndose en parados. El último colchón son el ingreso mínimo vital o las ayudas de la Risga, para que quienes menos o nada tienen puedan subsistir con la mayor dignidad posible. Nosotros tenemos todo ese respaldo, pero muchos otros gallegos que viven ahí fuera, nuestra diáspora, no. De ellos no podemos olvidarnos nunca. En su día, ellos contribuyeron a sustentar, a levantar a nuestra Galicia. Hoy nos toca devolver nuestros gallegos del exterior, en una Cuba que pasa apuros, en la Venezuela que no levanta cabeza, en la Argentina de la crisis eterna, un poco de todo lo que nos han dado siempre, a través de las ayudas de Emigración. Es de recibo.