Ayudas finlandesas para evitar muros compostelanos

INNOVACIÓN Finlandia puede ser un ejemplo para otros países europeos en varios temas, como la educación, en la que siempre ha sido un referente. O como las ayudas sociales, que les permiten abordar de forma estructural el gravísimo problema de las personas que duermen en la calle. Claro, en el caso finlandés con agravantes aún más dramáticos, teniendo en cuenta el clima. Ya desde hace años se han propuesto abordar el asunto de una forma integral, y ofrecer viviendas a quienes se ven abocados a la peor de las desgracias, sin un techo en el que cobijarse. Desde luego su iniciativa es encomiable, aunque así a primera vista tampoco parezca revolucionaria. Es evidente que con la pobreza se acaba poniendo dinero, si lo hay, y con la falta de vivienda ofreciendo una gratis o a precio reducido. Pero no es tanto la originalidad de la propuesta como el empeño en atajar un drama social lo que destaca en este caso. Sobre todo cuando se enfrenta a la reciente construcción de un muro en la compostelana dársena de Xoán XXIII para evitar que el hueco fuera ocupado por indigentes. Está claro que no fue la idea más brillante del mundo, pero por otro lado eso no significa que el Ayuntamiento compostelano no se tome en serio las ayudas a personas sin recursos. Quizá no cuente con el potencial de esas ayudas finlandesas ni con su sistema de garantías sociales, pero el problema del sinhogarismo va mucho más allá: hay personas que rechazan las ayudas, hay un drama detrás con trastornos varios... y hay la necesidad de un seguimiento continuo que en España, por desgracia, aún está en pañales.

Beatriz Castro. Periodista