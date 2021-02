Ayudas públicas: de las palabras a los hechos

el retrato que aflora en las estadísticas del INE, siempre útiles, no deja lugar a dudas: el impacto de la pandemia en la economía es demoledor, principalmente en el comercio, la hostelería y el turismo, donde las quiebras se dispararon en los meses finales de 2020 al ritmo de las restricciones. En concreto, aumentaron un 12 % en el comercio y se dispararon un 67 % en restaurantes y bares, mientras para el turismo fue su annus horribilis a todos los niveles. Una tragedia que las moratorias y ayudas de los gobiernos apenas han conseguido aliviar. El crac del sector hostelero lo explican datos como el de los concursos de acreedores: mientras el año del COVID se cerró con un 14 % menos en el global de las empresas, la hostelería sufrió un repunte de casi el 36 %, un abismo de cincuenta puntos. Más madera para alimentar el fuego que calcina al sector económico más dañado por esta durísima crisis sanitaria: en 2020 cerraron ochenta y cinco mil negocios, con un desplome de setenta mil millones en la facturación. Son datos de Hostelería de España, cuyo presidente confirma la desesperación y la decepción con las medidas paliativas: “Necesitamos ayudas directas y esperamos recibirlas, como ocurre en otros países europeos”. No le va mejor al comercio, que también reclama inyecciones en vena, tras protagonizar uno de cada cinco concursos presentados el año pasado y después de digerir que cien mil negocios hayan bajado la persiana. La encrucijada es complicadísima, tal vez irresoluble, porque el control de la pandemia exige restricciones severas que asfixian el consumo y al comercio, y que conllevan cierres masivos en la hostelería y el turismo. Los expertos advierten de que nos quedan todavía por delante meses muy duros y de que la recuperación del tejido productivo se desplazará hacia el segundo semestre, cuando se consiga completar la vacunación del 70 % de la población y entremos en el balsámico escenario de la inmunidad de rebaño. Pero para que los sectores más castigados por la pandemia lleguen ahí vivos, es necesario que los poderes públicos diseñen y activen hojas de ruta eficaces y urgentes. La realidad, siempre tozuda, nos dice que se necesitan más políticas de ayudas y que las inyecciones directas de dinero tienen que ser la herramienta principal para amortiguar los zarpazos del virus. No puede ser que España ocupe el vagón de cola de la Unión Europea –lo desvela un informe del BCE– en ayudas en función del PIB. La solidaridad con los sectores más devastados por el COVID debe pasar de las buenas palabras a los mejores hechos.