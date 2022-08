Ayudas rápidas al que perdió todo en segundos

Construir siempre es más difícil que destruir. Un bosque frondoso y con masa forestal densa tarda siglos en formarse. Una explotación en el rural supone décadas de trabajo hasta que alcanza su pleno rendimiento. Crear un hogar puede llevar toda una vida a las familias que lo habitan. Y sin embargo, cuando caen pasto de las llamas, todo se consume casi a la misma velocidad. En cuestión de minutos o de horas, como demostraron los voraces incendios que asolaron en España 223.000 hectáreas este 2022, el paisaje, el medio de subsistencia o las casas por las que miles de personas llevan luchando desde que nacen se ven reducidos a cenizas y escombros. Por eso ahora urge ser rápidos para echarles un cable al que poder agarrarse de cara a volver a poner todo en su sitio sin tener que esperar tantos años. Hay que actuar para que el país se levante lo antes posible. Y en esta línea, la declaración de zona catastrófica aprobada por el Gobierno para aquellos concellos gallegos afectados por veinte grandes fuegos registrados entre julio y agosto va en la buena dirección. Habrá ayudas para ellos, además de otros municipios repartidos por 15 CCAA –todas excepto Cantabria y Asturias– en una actuación con la que Moncloa, con buen criterio, abre la puerta a que los particulares reciban subvenciones por daños en su vivienda habitual, de las que también podrán beneficiarse establecimientos industriales, mercantiles y de servicios o los propietarios de producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. Excelente noticia, dentro de lo malo, para Pobra de Brollón o Folgoso do Courel, pero que no apagan la inquietud de sus alcaldes, que piensan en sus vecinos, pero también en aquellos con segundas residencias, para los que reclaman igualmente una reparación. Pero sobre todo lo que se temen es que el dinero necesario para ponerse de nuevo en pie choque como casi siempre con enredos como la burocracia, las incompatibilidades o el pago de impuestos. Reclaman agilidad y premura para salir adelante y no verse penalizados dos veces: una por las hogueras y otra por el papeleo. Levantarse, como sabemos, es más complicado que venirse abajo, por lo que cualquier mano tendida que minimice los plazos para no hacer más larga la angustia será bien recibida. Hay que ser raudos para aupar a quienes lo perdieron todo en unos segundos.