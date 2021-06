Bailar pegados es bailar, pero aún no

covid. La reapertura del ocio nocturno en Galicia el próximo 1 de julio supone una buena noticia para todos, especialmente para una actividad que empieza a ver la luz tras un largo túnel. Sin embargo, después de un año largo de espera, todavía tocará tener paciencia y ser prudente un tiempo más para ver como evoluciona la enfermedad, una vez que las restricciones empiezan a desaparecer de manera evidente, y no tener que volver atrás. Métodos alternativos de socialización a través de Internet al estilo de aplicaciones como Tinder o Badoo, que hicieron estragos durante los meses más duros de confinamiento, dejarán paso en pocas horas a un estilo más convencional de divertirse y conocer gente: salir de copas. Los gin tonics, el ron cola o los mojitos, siempre con moderación, volverán a ser protagonistas de la madrugada. Las barras, aunque sólo sea para pedir la consumición, cobrarán vida de nuevo hasta las 3,00 horas y los locales, que no podrán pasar del 50 % de aforo, recuperarán poco a poco estampas propias de ese pasado feliz donde si a alguien se preguntaba qué es el coronavirus lo relacionaría más con un grupo de moda que con una tragedia que se cobró cientos de miles de muertos en todo el mundo. Incluso se podrá salir a gastar pista, eso sí, con mascarilla y a metro y medio. “Bailar pegados es bailar”, decía Sergio Dalma. Y tenía razón. Pero aún no toca.