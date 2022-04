Baños públicos, la asignatura pendiente

HABEMUS ASEOS PÚBLICOS en la Alameda. Abiertos y en uso, vaya. Lo aclaro porque al parecer, la obra de reforma que los tuvo inutilizados lleva ya hecha y entregada desde mediados de febrero. Así que para una vez que se cumplen los plazos en el sector construcción, ya es mala suerte que la burocracia o lo que haya sido que fue, que yo aún no lo tengo muy claro, los haya tenido como quien no quiere la cosa en stand by, cerrados al público y sin usar, un par de meses más. Viendo la cronología de una obra como esta (proyecto de reforma adjudicado el 14 de julio, firma de contrato el 2 de agosto, fin de obra el 15 de febrero, supervisión por la técnico municipal con el consiguiente visto bueno el 22 del mismo mes, y... ¡apertura el 21 de abril!) no es de extrañar que a los que estamos al otro lado de la ventanilla de Raxoi nos cueste mucho entender la forma que tienen de gestionar ciertas cosas, y esta es un buen ejemplo de ello.

Personalmente, ya no me interesa ni saber por qué cuando se cerraron en septiembre el alcalde anunció que estarían cerrados solo 2 o 3 meses, si ya el plazo de ejecución era de 5 meses (a los que luego se añadió la prórroga de uno más en Junta de Gobierno), pero sí tengo mucha curiosidad por saber por qué tardaron un par de meses en abrirse al público, una vez entregada y chequeada la obra, y si mi apuras, hasta con la foto de rigor hecha del concejal responsable. Difícil de entender qué ha pasado en ese tiempo. Igual de incomprensible que una ciudad turística disponga de tan pocos aseos públicos, los arregle en pleno Xacobeo y falle en accesibilidad.

Ana Iglesias. Periodista