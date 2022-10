Barómetro del CIS: ¿realidad o ficción?

En la vida se producen a veces eventos que no parecen tener una explicación racional y que, a falta de base científica, se atribuyen a la intercesión de seres sobrenaturales, santos o magos. Y después están los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyos resultados también son un misterio para la mayoría, aunque ni son tan extraordinarios, pues suelen ir siempre en la misma dirección, ni hay que pensar en la intervención de una divinidad que los posibilite. El hacedor del milagro, en este caso, es un político y sociólogo llamado José Félix Tezanos, que siempre es capaz de transformar las respuestas de los ciudadanos en cuanto a su intención de voto en un resultado favorable a los socialistas y completamente distinto al resto de encuestas. Mientras todos y cada uno de los institutos demoscópicos privados otorgan desde hace tiempo una victoria clara al PP en caso de que los comicios se celebrasen hoy mismo –con márgenes de hasta diez puntos–, el CIS, salvo un lapsus inicial atribuido al ‘efecto Feijóo’, insiste de nuevo en que no. Que a quien prefieren de verdad los electores es a Pedro Sánchez, por mucha críticas y abucheos que se lleve cada vez que pisa la calle, antes ya del desfile de la Fiesta Nacional. Al parecer, según dicho barómetro correspondiente a octubre, el presidente del Gobierno rentabiliza el giro a la izquierda emprendido con la creación de un impuesto a las energéticas y la banca, mientras que los alivios fiscales que proponen los populares les penalizan, aglutinando apenas el 28,7 % de las papeletas, frente al 32,7 % que cosecharían los del puño y la rosa. En la misma línea, el bloque de izquierdas que forman PSOE y Unidas Podemos, con un apoyo del 45,4%, sigue más fuerte que el de la derecha, aunque se pasen el día peleándose. Tampoco les perjudican ni sus alianzas con ERC y Bildu, ni la gestión de la pandemia, ni la inflación, pese a la preocupación creciente por la crisis económica. El actual titular del Ejecutivo obtiene mejor valoración y merece mayor confianza que el líder de la oposición, por más que no haya ni un ministro de su equipo que saque el aprobado. El organismo público, pagado con los impuestos de todos, acumula fallos estrepitosos en sus últimas proyecciones para las autonómicas de Andalucía, Madrid o Castilla y León. Pero nunca se sabe. ¿Plasmará esta vez una foto real o será una película de ciencia ficción?