Benditas ciudades europeas

tiene razón el presidente de Santiago Centro, colectivo al que pertenecen numerosos pequeños empresarios de la capital gallega, cuando afirma que el comercio hace ciudad y que “el señor Amazon” no va a mover ni un dedo por este sector tan importante para la economía. Durante el último año, especialmente cuando casi todos nos tuvimos que recluir durante largas semanas, pudimos comprobar con más intensidad que nunca el enorme servicio que presta el llamado comercio de proximidad. Y no solo porque en las tiendas de barrio podemos comprar, a un paso de nuestras casas, casi todo lo que necesitamos a diario, sino también porque son las que dan vida, alegría y bullicio a cualquier urbe. De hecho, una ciudad sin tiendas, o con las persianas bajadas, pierde buena parte de su encanto, entra en estado comatoso y pasa a convertirse en algo muy parecido a esas mortecinas urbanizaciones dormitorio en las que nadie sale de casa salvo para hacer deporte o pasear al perro. ¿Se imaginan el Ensanche compostelano sin la luz y el trasiego que aportan los pequeños y medianos locales? Mejor es no pensar en ello, pero hacia ese escenario caminamos si seguimos confiando un creciente número de nuestras compras al “señor Amazon”, a quien, como bien dice José María Fernández, le importa un comino si las ciudades se quedan a oscuras de noche o si los barrios pierden su esencia. No se trata, ni mucho menos, de declarar la guerra al comercio por Internet, y hay que reconocer que algunas de las grandes plataformas de comercio electrónico funcionan de maravilla y prestan un servicio excelente al consumidor, pero en el futuro cercano no solo está en juego la supervivencia de muchas tiendas tradicionales, sino el propio modelo de ciudad que tanto nos gusta a los europeos. Merecemos castigos severos si al final nos las cargamos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista