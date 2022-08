¡Bienvenidos, peregrinos de Europa!

Quedan apenas unas horas para que dé comienzo el que será, sin duda, uno de los grandes acontecimientos del Año Santo compostelano. La celebración de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) es una nueva señal de recuperación tras la profunda crisis sanitaria que sumió al mundo en una depresión total. Compostela resurge de la mano del fenómeno jacobeo y del espíritu fresco de más de once mil chavales que mañana celebrarán la vida y el jubileo en Santiago. Una ciudad universal que siempre se ha caracterizado por acoger con los brazos abiertos. En este acontecimiento no puede ser diferente. La capital gallega debe estar a la altura para recibir a la juventud de Europa, que sin duda trasladará energía positiva y la fuerza para seguir adelante en estos tiempos convulsos que vive el mundo. Cabe hacer un esfuerzo, pues, para que quienes nos visiten estos días se sientan como en sus casas y para que encuentren en esta histórica ciudad lo que buscan. Cabe felicitar a la Archidiócesis que capitanea monseñor Julián Barrio por el esfuerzo que ha hecho para que este encuentro sea una realidad. Por otro lado, no serán pocos los que echen en falta la participación del papa Francisco, quien todavía no se ha pronunciado con firmeza sobre un posible viaje a Santiago. Si bien es cierto que en los últimos días lo ha hecho sobre su estado de salud y sobre la necesidad de recudir sus viajes al exterior para poder atender bien la Santa Sede. Confiemos en que aún le quede alguna fuerza para peregrinar a Compostela en este Año Santo. Aunque sea en silla de ruedas.