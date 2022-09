Bombas de palenque para que comience la precampaña

SANTIAGO Desde luego no puede reprochársele a Sánchez Bugallo que haya tomado de manera precipitada la decisión de repetir como candidato a la alcaldía de Santiago. Se ha dejado mimar, incluso después de recibir todas las bendiciones por parte del secretario xeral de su partido. Era un secreto a voces desde hace meses que el actual alcalde volvería a presentarse, por sexta vez, aunque siempre quedase un estrecho margen de duda por las tensiones internas que tienen todos los partidos, y a las que desde luego no es inmune el PSdeG compostelano. Distintas sensibilidades políticas, ya saben. No vamos a descubrir a estas alturas la imprenta ni las ambiciones de cada uno. En los próximos meses deberá dedicarse a la delicada tarea de articular unas listas electorales que no revuelvan demasiado las aguas. Contentar a todo el mundo no será posible, obviamente, pero se trata al menos de que las sillas que es mejor no menear se queden en su sitio. No conozco a ningún alcalde de Santiago que haya tenido las manos totalmente libres para tumbarse en el sofá un domingo cualquiera, con espíritu ocioso, e ir apuntando nombres según le venían a la cabeza. Los peajes están ahí, y nadie se escapa del pago a tocateja y por adelantado. Pero Bugallo lleva mucho tiempo en esto de la política y conoce como nadie los entresijos. Es un superviviente de mil batallas y por algo se ha consolidado como el más longevo en el cargo. Lo que está claro, por si alguien tenía dudas, es que esta confirmación da inicio con bombas de palenque y toda la floritura a la precampaña electoral. Cojan aire, que habrá que sobrevivir sumergidos.