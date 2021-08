¿Borrón o exceso de suficiencia?

ENORME CONTROVERSIA generó la decisión que en su día adoptó la Xunta de exigir la presentación de un certificado de vacunación covid o de haber realizado una prueba PCR con resultado negativo para acceder a los locales de hostelería o de ocio en aquellos concellos con nivel máximo de restricciones. Cuando se dictó la norma afectaba a las principales ciudades y ahora llevaba en vigor casi tres semanas. Este jueves, de forma sorprendente, el TSXG tumbaba la medida pero no como habían decidido sus homólogos de Andalucía , Canarias o Cantabria quienes consideraban que se vulneraban derechos fundamentales. En el caso de Galicia la decisión judicial señalaba que la obligación de presentar el certificado covid “es una medida que carece de vigencia” ya que “no se solicitó una autorización judicial para ello”.

Añadían los magistrados que la Xunta de Galicia se limitó a pedir respaldo para aplicar la orden del 21 de julio, que limitaba el derecho de reunión entre no convivientes y entre las 01 y las 06 de la madrugada, pero no para la exigencia de los certificados que, según el TSXG, “es una medida restrictiva de derechos fundamentales y por lo tanto carece de vigencia”. Los magistrados Luis de Castro, Juan Sellés y Pablo Sande, en su auto, propinan un sonoro varapalo a la Xunta cuando afirman que “este anómalo proceder por parte de la Xunta indujo a confusión” antes de hacer referencia a los motivos por los que denegaronn las medidas cautelares que habían solicitado algunas asociaciones de hostelería: en esa resolución de la semana pasada se daba por hechor que las limitaciones cuya suspensión se pedían fueran sometidas a previa autorización judicial.

¿Por qué no lo hizo? Desde Sanidade inicialmente se escudaron en el manido “aún no se recibió comunicación oficial del auto” para a finales de la tarde emitir un comunicado en el que anunciaban su intención de “solicitar a ratificación do requisito do certificado covid para a entrada na hostalería nos niveis máis altos de restricións” pero lo cierto es que daba la impresión de ser una “chapuza”, usando el término empleado por los dos partidos de la oposición.

Puede sorprender este patinazo cuando desde el inicio de la pandemia tanto Alberto Núñez Feijóo como la consellería extremaron al máximo las precauciones a la hora de fijar medidas que protegiendo el derecho a la salud no conculcaran, per se, derechos fundamentales. Extraña incluso más habida cuenta de que el TSXG siempre ratificó todas las restricciones decretadas por la Xunta. Habrá que pensar que se hizo realidad aquello de que “hasta el mejor escribano echa un borrón”. ¿O fue un exceso de suficiencia?