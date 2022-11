Buenas intenciones, pero pocas acciones

El márquetin y la publicidad son una parte importante de la política. Y todo buen vendedor, como sin duda es Pedro Sánchez, sabe bien que lo peor que puede hacer a sus potenciales clientes –especialmente antes de unas elecciones– es mentirles, porque al final el engaño siempre queda al descubierto y pasa factura. De ahí que una máxima indiscutible del oficio sea esa que reza: “nunca prometas aquello que no puedas cumplir”. ¿Será por este motivo que tanto el inquilino de La Moncloa como otros responsables de su Gobierno eluden sistemáticamente comprometer fechas concretas con el AVE Vigo-Oporto? Siendo suspicaces podría pensarse que así es, especialmente teniendo en cuenta la decidida apuesta de Portugal por este proyecto de alta velocidad ferroviaria, expresada sin ningún tipo de dudas ni de reservas. El Ejecutivo luso, al revés que el español, cuenta ya con un cronograma explícito que incluye plazos de ejecución y partidas presupuestarias para lograr que el eje que unirá Lisboa con la ciudad olívica, pasando por la capital del Douro, esté rematado en 2030. “Es una prioridad para nosotros”, insisten desde siempre que pueden. Y aplicando el mismo principio citado anteriormente, sería absurdo pensar que lo dicen para engañar. Sin embargo, desde Madrid prefieren agarrarse al comodín de reiterar “un firme compromiso” con las conexiones a ambas orillas del Miño, pero sin aventurar nada más. Galicia tenía estos días la esperanza de que durante la cumbre bilateral celebrada en Viana do Castelo, a escasos setenta kilómetros de Tui, el también líder del PSOE diera un paso adelante y se alinease firmemente con el calendario del país vecino. En la distancia, al no ser invitado a participar, el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, había hecho llegar en una lista deberes de Galicia, entre los que citaba su interés por que de la reunión saliese una planificación clara ante el temor de que pasen siete años y las tareas continúen sin hacerse. Argumentos para dudar no le faltan, pues con apenas 30.000 euros previstos para en los Presupuestos Generales del Estado, el entusiasmo inversor no parece muy elevado. Desgraciadamente, el resultado no esclarece las dudas. Mientras Antonio Costa sí enfatizó la importancia de la obra, Sánchez prefirió pasar de puntillas y tirar de frases hechas. ¿Por qué tantas reticencias? ¿Es que ya sabe que no va a ser capaz cumplir? De no ser así, ya es hora de que las buenas intenciones empiecen a traducirse en acciones.