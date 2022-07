Buenas perspectivas, aunque según se mire

Uno de los falsos tópicos con los que históricamente se etiqueta a los gallegos es el de la eterna indecisión. El de que son personas a las que si te las encuentras en medio de una escalera “nunca se sabe si suben o si bajan”. Individuos de los que no se mojan “ni cuando están debajo del agua”, como se suele decir. Ideas preconcebidas que la mayor parte de las veces son exageradas o no tienen nada que ver con la realidad. Y sin embargo, si alguien pregunta hoy cómo le fue a los intereses de la Comunidad tras la reunión que mantuvieron este jueves el presidente del Gobierno y el titular de la Xunta, la conclusión no podría ser más ambigua: “pues depende”. Porque por una parte, el encuentro celebrado en La Moncloa, largamente demandado desde Santiago y que se hizo esperar por más de dos meses, dejó aspectos muy positivos. Entre ellos, tal y como destacó el nuevo inquilino de Monte Pío, la voluntad de dialogar y llegar a acuerdos mostrada por Pedro Sánchez, su conocimiento de los temas que afectan a nuestro territorio y, especialmente, su compromiso con el proyecto de fábricas textiles impulsado por Altri en Palas de Rei para recibir fondos europeos y también la promesa de encontrar fórmulas de financiación para Stellantis en el sector de la automoción. Pero frente a esto, no debemos olvidar el varapalo que supone el “no categórico” a la reivindicación de obtener las competencias en materia de gestión del litoral o el callejón sin salida en el que parece haberse convertido la negociación del modelo de financiación autonómica, sudoku de difícil encaje incluso entre CCAA del mismo signo político. Luces, sombras y zonas grises ante la falta de planes concretos por parte del Ejecutivo central. Entre ellas, la llegada del AVE al conjunto de las ciudades, a falta de un cronograma exhaustivo que San Caetano hace tiempo que viene reclamando. Tampoco está nada claro aún cómo se va a implicar el Estado en las ayudas a los afectados por los incendios, ni cuál será la receta aplicar a la falta de médicos en la Sanidad o el camino a seguir en infraestructuras clave como la autovía entre Compostela y Lugo, cuya ejecución va “lentísima” o la salida sur de Vigo. Al margen de cordialidad institucional, que sí hubo, el cara a cara dejó, como indicó Alfonso Rueda, “buenas perspectivas” en relación al motor y los Next Generation. Sobre el resto... según se mire.