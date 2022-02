Búfalos en Lorca y aquí bueyes de mar

de la “estampida de búfalos” que asaltó este lunes el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) a las censurables imágenes que ayer llegaron desde Vilaxoán (Pontevedra) pocas diferencias pueden extraerse, más que el lugar donde lamentablemente se produjeron unos bochornosos acontecimientos que sólo definen la sinrazón de quienes los cometieron.

Da igual que sean ganaderos o bateeiros. Tampoco importa si es dentro o fuera de Galicia. Perder las formas supone dejar atrás cualquier ápice de intelecto y sucumbir al idiotismo. Cuando existe la puerta del diálogo y la manifestación, legítima siempre que sea pacífica, inclinarse por los insultos o la violencia es depreciar lo que tantas personas consiguieron en el pasado con la palabra. También significa poner en peligro cualquier sociedad que vele por los peleados valores sobre los que hogaño se cimienta la democracia.

Queda patente que existe un conflicto alrededor de la mejilla, pero más evidente es aún que la solución no debe pasar ni pasará nunca por la intimidación. Acorralar está bien si se trata de un combate de boxeo reglado, en un deporte federado, pero en los focos de debate social no hay cabida para rendirse a la barbarie. No son rings en los que haya que intercambiar golpes sino escenarios para rebatir argumentos, y ayer se llevaron un KO rotundo, sin saberlo, quienes gritaban por una victoria.