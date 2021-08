Burocracia y dependencia

HAY DATOS QUE SE PUBLICAN PERIÓDICAMENTE como reflejo y denuncia de una problemática que se mantiene en el tiempo sin que las administraciones consigan darle solución. Ocurre esto con las estadísticas de la atención a la dependencia. Según las cifras que maneja el Gobierno, analizadas por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cada semana mueren en Galicia diecisiete personas que se encontraban en la lista de espera de las ayudas a la dependencia. Algunas ya habían sido valoradas y tenían la prestación reconocida, pero no habían llegado a cobrarla. Otros aguardaban todavía que se les reconociese ese derecho. El dato sobrecoge más si se atiende al total registrado en toda España, donde en los primeros siete meses del año fallecieron 29.157 personas en las listas de espera de la dependencia. El cumplimiento de la ley aprobada en 2006 requiere una ingente cantidad de recursos que nunca llegan. Galicia destina alrededor de 400 millones de euros al año a la atención a las las personas dependientes, una cantidad financiada en un 76% desde las arcas públicas autonómicas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado este 2021 la cantidad de dinero que aporta –623 millones para el conjunto de las comunidades autónomas–, pero todavía está muy lejos de llegar al 50 % que le corresponde por ley. El presupuesto limita, es evidente, la cobertura de ayudas a quienes las precisan y tienen derecho a recibirlas. Pero el dato que nos ocupa, el de las personas que aguardan sin llegar a cobrar la prestación, refleja también la excesiva burocratización que sufren los dependendientes y, sobre todo, sus familias, primero para ser valorados y más tarde cuando les toca percibir las ayudas que, no conviene olvidarlo, sirven para mitigar el dolor tanto de quien precisa asistencia como de las personas que lo atienden. Gobierno y comunidades han de hacer un esfuerzo económico, pero también, como piden los directores de servicios sociales, para acometer las reformas necesarias para simplificar y agilizar los trámites necesarios para recibir una ayuda en caso de dependencia. La burocracia no debería alargar más de lo estrictamente necesario los plazos en un estado que presume de bienestar. Galicia es la comunidad con el porcentaje más alto de beneficiarios respecto al número de solicitudes de ayuda a la dependencia recibidas, el 88 % según los datos cerrados en el mes de julio. Pero 17 personas fallecidas a la semana esperando ayuda siguen siendo muchas. Porque, en la mayoría de los casos, detrás de cada una de ellas se esconde un drama personal y familiar.