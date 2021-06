Calidad, gen ganador y pasión por el equipo de su todavía corta vida

campeón Dicen de Noel López, 18 años y de Silleda, que es una de las joyas de la cantera del Deportivo, que tiene la cabeza bien amueblada y que apunta muy alto. Nació un año después del centenariazo y no le dio tiempo a disfrutar de los últimos grandes logros del equipo de su vida y cuando aún no sabía lo que era un balón el EuroDepor ocupaba el tercer lugar en el ranking de coeficientes UEFA. Creció en época de vacas flacas y en la misma temporada en que se produce su explosión el primer equipo fue incapaz de superar el listón de Segunda B. Ahora con sus compañeros del equipo juvenil acaban de proclamarse supercampeones de España tras superar primero al Real Madrid y al Barcelona en la final en la que Noel marcó dos goles y dio el pase del primero. Parecía una mezcla de Bebeto y Mackay y los deportistas sueñan con tiempos mejores aupados por chavales como él que besan con pasión un escudo.