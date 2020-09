Cambio climático, la pandemia interminable

¿tienen algo que ver con el cambio climático y los destrozos a la biodiversidad estas pandemias que la humanidad sufre cada vez con más frecuencia e intensidad? Los científicos dicen que sí, sin resquicio de duda, y deberíamos empezar a tomarnos en serio sus advertencias, antes de que lleguemos al punto de no retorno. ¿Estamos los gobiernos y la sociedad poniendo los medios necesarios para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, que envenenan la atmósfera del planeta? La realidad dice que no, palmariamente. Bajo el paraguas de Naciones Unidas, seis agencias y organizaciones internacionales acaban de pulsar el botón rojo de alarma, y no es la primera vez: una inmensa mayoría de países se aleja del cumplimiento del Acuerdo de París, un pacto de mínimos contra la contaminación, y la caída histórica de los niveles de CO2 durante los meses de confinamiento va a quedarse en un espejismo, porque a punto están de alcanzar otra vez el techo anterior a la irrupción de la pandemia en nuestras vidas. La nueva normalidad, que tantos hábitos y rutinas ha destrozado, apenas influye en el avance letal del cambio climático y su rosario de desgracias. Y aunque los expertos creen que el coronavirus abre la puerta a la, quizás, última oportunidad para atajar la crisis del cambio climático, lo cierto es que los informes dejan poco espacio al optimismo. Primero, porque las concentraciones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero, siguen creciendo y alcanzaron ya su nivel más alto de los tres últimos millones de años. Segundo, porque esos gases impulsan el calentamiento de la superficie terrestre –se prevé que la temperatura media mundial del periodo 2016-2020 sea la más cálida– y de los océanos –la extensión del hielo marino del Ártico ha estado por debajo de la media cada uno de esos cuatro años–. Tercero, porque el cambio climático se manifiesta en forma de pérdida de hielo, incendios forestales pavorosos, e inundaciones y sequías extremas. De guinda, el impacto de la acción humana sobre la biodiversidad amenaza de extinción a un millón de especies animales y vegetales. Este escenario distópico impacta con mayor virulencia cada día en las sociedades y en las economías de todo el mundo. Anima el secretario general de la ONU, António Guterres, a “convertir la estrategia de recuperación de la pandemia en una auténtica oportunidad para forjar un futuro mejor”. La experiencia nos dice que sus buenos consejos se los llevará por delante cualquier viento huracanado, o se ahogarán en alguna inundación, o los calcinará uno de los muchos fuegos que devoran al planeta. El tiempo para reaccionar ante esta otra pandemia interminable se agota.