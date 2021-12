Cambios que le renuevan la cara a una ciudad

compostela El trabajo diario en una ciudad es lo que la mantiene viva. Los pequeños arreglos, un bache por aquí y un banco por allá. Es una labor fundamental que no tiene fin, porque si mantener una vivienda requiere dinero y esfuerzo, imaginemos una ciudad del tamaño de Santiago, aunque sea pequeña. Pero más allá de esa ingeniería de zapador que va mejorando sutilmente las cosas, hay proyectos de mayor envergadura que se encargan de renovar el tejido urbano. La intermodal es sin duda un buen ejemplo, ya que no solo ha transformar un entorno completo, sino que sirve ya desde el primer día para ofrecer un servicio nuevo. Cojo todavía, es cierto, a la espera de la futura estación de ferrocarril. Esto ha supuesto que se pudiera demoler el viejo inmueble a donde llegaron los autobuses durante cincuenta años, junto a San Caetano. Como todo en este mundo de los grandes proyectos va en cascada, la desaparición de la estación dará paso a una gran ciudad administrativa que le cambiará la cara por completo a esa zona. Serán en torno a mil trabajadores los que tendrán su casa en ese enorme complejo, que se dice pronto. Quedan todavía proyectos de legislatura que contribuirán a esa renovación urbana. Está pendiente la ampliación del hospital Clínico, y desde hace años, por recordar otra zona sanitaria, espera su turno la reforma de Galeras, un enorme cambio para el entorno que lo reformará completamente. La capital gallega es una ciudad viva, con avances continuos, aunque la crisis sanitaria haya supuesto en algunos casos retrasos de varios meses. Faltan, sin embargo, nuevas ideas. Iniciativas realmente novedosas que ilusionen y le den un nuevo aire a algunas zonas de la ciudad. Más allá de la conservación patrimonial, que siempre es prioritaria en una ciudad como ésta, hace tiempo que no surgen ideas de cambio con aires frescos. Quizá el gobierno municipal debería darle una vuelta a sus proyectos de legislatura, que aún hay tiempo. Beatriz Castro. Periodista