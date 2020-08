Camilo Seira, o artista que avoga polo respecto á natureza

escultor. Padronés de nacemento, Camilo Seira é un dos referentes no mundo do arte galego, que destaca particularmente, entre moitas disciplinas, na escultura. Máis dunha vintena das súas obras están expostas por toda a comunidade, algunhas tan coñecidas como o busto de Rosalía (Rianxo), o monumento ao ciclista (Extramundi, Padrón) ou a Bela Otero (Valga). Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Pontevedra e especializado en Técnicas de Volume pola Escola de Artes Aplicadas Mestre Mateo, a súa obra está caracterizada por un fondo respecto e sensibilidade pola natureza e os animais, así como pola tradición e cultura galegas. Un exemplo disto, é o segundo encontro de artistas Land Art Seira que convocou el mesmo esta fin de semana, coa única premisa de crear arte con materiais atopados no medio e sen alterar o entorno.