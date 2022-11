Caminando para apoyar una buena causa

No una, sino dos marchas solidarias tuvieron lugar ayer en la capital gallega: Camiño ao Respecto contra a Violencia de Xénero, organizada por la Xunta con motivo del 25N, y la Andaina solidaria a favor de Obra Social Pediatría, convocada por la organización del mismo nombre. En uno y otro caso, que cientos de personas acuerden participar de forma conjunta en iniciativas como esta se torna una maravillosa alternativa a la hora de apostar por la concienciación cívica. Con un simple vistazo es fácil llegar a la conclusión de que estas propuestas promueven hábitos saludables -el de caminar para mantener un estado físico activo, en estos casos-, pero es precisamente esta connotación positiva la que establece una sinergia con la atención que logran atrear las proclamas con las que se las vincula. Y es que las rutas como estas suponen una suerte de ‘llamada a la acción’ en la que el activismo se da la mano con el ocio, y ayer no hizo falta más que echar un vistazo a las personas que integraban ambas marchas para comprobar que la gran mayoría de ellas las afrontaba esgrimiendo una sonrisa y mucho buen humor. Quizás esta no sea la temporada del año que más invite a enfundarse las zapatillas y echarse a hacer kilómetros, pero contando con unos mínimos de preparación y previsión (comprobando las temperaturas y el promóstico climático con antelación y equipándose con la indumentaria adecuada) no resulta difícil curarse en salud en cuanto a posibles disgustos en una experiencia que para muchos resultará enriquecedora y diferente.