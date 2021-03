¿Camino de otros locos años 20?

se cumple un año de la brutal irrupción del virus que puso nuestras vidas patas arriba, y la vacunación comienza a permitirnos ver la luz al final del túnel. Cuando todavía apenas si conseguimos asomar la cabeza en el agujero negro de la pandemia, científicos, economistas y sociólogos ponen sus lupas en el mundo pos-COVID. Ayer mismo, Nicholas A. Christatis, formado en Harvard e investigador en Yale, nos regaló en La Vanguardia un chute de optimismo (o de pesimismo, depende cómo se mire): “Tras el COVID llegarán los locos años 20 del siglo XXI”. No es la opinión de un cualquiera: la revista Time le incluye en su top 100 de los más influyentes del planeta y Foreign Policy le considera uno de los cien mejores pensadores globales. Autor de La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos, quizás lo anecdótico sea que nos prevenga de que “después de la pandemia puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico”; lo que nos parece importante es su advertencia de que aún tenemos por delante un camino fatigoso y sembrado de minas para gestionar las secuelas sociales, psicológicas y económicas. El paisaje planetario que nos deja la pandemia es el de millones de trabajadores sin empleo, millones de empresas cerradas, millones de niños sin escuela y millones de familias de luto. Christatis nos avisa de que superar todos estos escenarios llevará su tiempo, y fija el comienzo de la era pospandémica no antes de 2024. Llegarán entonces esos locos años 20, sí, pero hasta entonces seguiremos inmersos en el tiempo del dolor, ese en el que la gente pierde a sus seres queridos, pierde el sustento y pierde, ¡ay!, su estilo de vida. “Si miras lo que ha pasado en los últimos dos mil años, cuando las pandemias terminan hay una fiesta”, concluye el prestigioso investigador estadounidense. Es pronto para saber cómo será ese tiempo de vino y rosas en un mundo pos-COVID en el que, aventuran ya algunos científicos, el contacto presencial será un lujo solo al alcance de ricos, y en el que lo virtual se impondrá porque abarata costes y es más rentable. ¿Es la distopía de los algoritmos, la dictadura de las máquinas, lo que quedará cuando acaben los locos años 20? Quizás la única certeza sea la reflexión en el Financial Times de Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens y Homo Deus: si se siguen perdiendo vidas y destruyendo economías, será un fracaso humano y un fracaso político. Ese es el reto, antes de lanzarnos a la fiesta.