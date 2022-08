Camino y Xacobeo para pulverizar cifras

con cifras récord de peregrinos y turistas, este Xacobeo ha puesto de manifiesto el éxito rotundo de este proyecto iniciado en 1993, un programa cultural que ligado al Año Santo como celebración católica y al Camino de Santiago como principal ruta de peregrinación, ha conseguido no solo situar a Compostela en el mapa mundial, sino también a Galicia en general, y ser un dinamizador económico, cultural y de desarrollo social muy importante.

No hay que olvidar que el número de visitantes ha ido creciendo continuamente tras aquel primer Xacobeo, el de los grandes conciertos lleno de estrellas internacionales que ha quedado en el imaginario colectivo, y en el que vinieron 99.436 peregrinos, cifra a la que habría que sumar los que no recogieron la credencial y los turistas que no hicieron el Camino, pero sí viajaron a la capital gallega.

Teniendo en cuenta que en el Año Santo anterior, el de 1982 habían venido 1.868 (en el primero de la época moderna, en 1971, fueron solo 451) y que en el Xacobeo del 99 se registraron 154.613, está claro el rotundo éxito de esta iniciativa que además, ayudó a volver la vista a ese bien común que era la Ruta Jacobea y a la necesidad de cuidarla. Y prueba de ello fueron leyes como la de Protección de los Caminos de Santiago en 1996, también bajo el mandato del propio Vázquez Portomeñe.

Y es que aunque Xacobeo y Camino son dos vertientes distintas de un mismo fenómeno, ambas se unen y se complementan para lograr ese trasiego de peregrinos y turistas que año tras año pulverizan cifras.