Cantos de sirena frente a la cruda realidad

TODOS SABEMOS QUE oír cantos de sirena es sinónimo de algo interesante y seductor, pero que se presupone lleva aparejado algún perjuicio. Lo conocemos pero nos dejamos seducir, como en la mitología clásica, y a menudo nos fallan esos marineros que, como a Ulises, deberían amarrarnos bien fuerte al palo mayor. España está viviendo una situación muy complicada y los cantos de sirena son esos que hablan de recuperación a lomos de los fondos europeos y muchos lo creemos, pero la realidad es otra.

Lo objetivo figura en la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el INE y ahí no se habla de mejorías, más bien al contrario. Se puede constatar que los avances en los niveles de pobreza y desigualdad que alcanzamos con la recesión en 2008 fueron borrados de un plumazo y que por culpa de la pandemia y las fuertes restricciones hoy nos encontramos en el peor de los escenarios. La miseria es similar al máximo de 2014 con el 7% de la población afectada, 3,3 millones de personas en España y uno de cada cuatro gallegos. Las cifras imponen. No es un problema coyuntural ya que la mayoría tiene dificultades serias para llegar a fin de mes, carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos, se retrasa en el pago de recibos imprescindibles, no puede permitirse una comida con carne o pescado cada dos días y mantener sus viviendas a una temperatura adecuada es una quimera. Lo de irse de vacaciones ya ni se lo plantean. Si añadimos que, a pesar de los optimistas datos (¿cantos de sirena?) que lanzan desde Moncloa, la pandemia se llevó por delante a 207.000 empresas y 323.000 autónomos en apenas medio año, coincidiremos que vivimos una situación de emergencia, agravada por la inacción de un Gobierno más pendiente de contentar a Cataluña con un insultante plan de incentivos, que de atender a las necesidades de los ciudadanos. Un ejemplo real se puede comprobar en los datos oficiales de ejecución presupuestaria del mecanismo de recuperación y resiliencia. De los 24.000 millones destinados por el ejecutivo de Pedro Sánchez para este año, hasta mayo solo se utilizaron 196, un 0,82%, y se cerró el primer semestre con menos de 600. Cierto que se aprobaron transferencia a comunidades y concellos por importe de 7.000 millones, pero debido a la tramitación no podrán utilizarse antes de finales de año. Que triste paradoja. Cantidades cuantiosas bloqueadas mientras siguen aumentando la colas del hambre, una realidad palpable y no un invento político de la oposición. Mientras hay niños que no pueden comer y mayores semiabandonados, ¿no se puede hacer algo más para paliar este sufrimiento?